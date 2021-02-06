Прокурору Фроловой по делам Навального предоставили госзащиту

Прокурору Екатерине Фроловой обеспечили государственную защиту. Она участвует в разбирательствах по делам политика Алексея Навального.

Об этом стало известно в субботу, 6 февраля. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, прокурору предоставили охрану. На данный момент специалист «находится под защитой». Однако причина применения таких мер не уточняется.

Отметим, что в сопровождении охраны Екатерина Фролова прибыла до этого на заседании Симоновского суда Москвы 2 февраля. Именно в этот день рассматривалась замена условного срока на реальный по делу «Ив Роше» в отношении Алексея Навального. Также защита была с прокурором и на заседании 5 февраля, где политика судили по обвинению в клевете в отношении ветерана ВОВ.

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