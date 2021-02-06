Беглов оценил технологию «теплый чердак» в Московском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Московский район. Парламентарий оценил примененную систему «теплый чердак» в одном из многоквартирных домов.

Как сообщают в Смольном, глава города отметил, что в последние годы при проведении комплексного ремонта крыш и чердаков активно применяются новые технологии.

«Жители уже почувствовали эффект – благодаря изоляции кровель стало теплее на верхних этажах, практически нет сосулек на карнизах. В то же время снижаются затраты на отопление зданий», – пояснил парламентарий.

Отметим, что технология была оценена в многоквартирной «сталинке» по Московскому проспекту. В 2020 году за счет Фонда капитального ремонта отремонтирована крыша с применением современных теплоизолирующих материалов. Теперь новая технология на чердаке дома предупреждает о появлении наледи и сосулек, а также помогает с ними бороться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Беглов предложил праздновать День силовика в Петербурге 12 марта.