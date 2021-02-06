Детская больница имени Филатова начнет прием обычных больных с 15 февраля

В Петербурге клиническая больница №5 им. Филатова планирует вернуться к приему неинфекционных больных.
Согласно данным информационной справки по противодействию Covid-19 в Петербурге, с 15 февраля в клинике начнется прием обычных больных. Для этого освободили почти 200 койко-мест.
«198 коек возобновят прием пациентов по хирургическому профилю с 15 февраля. Количество свободных коек под COVID-19 увеличилось в Санкт-Петербурге до 5637 — 44,9 % от всего коечного фонда», – говорится в сообщении.
Кроме этого, в сообщении отмечается, что госпитализация пациентов с коронавирусом в городе за неделю уменьшилась на 15%.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие больницы Петербурга переходят на плановый прием больных. Некоторые стационары Северной столицы возвращаются к привычному формату работы.