Жителей Петербурга ожидает мороз и снег 7 февраля

В Северной столице сохранится холодная погода. Ночью на воскресенье будет особенно холодно, а затем столбик термометра немного повысится.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе в ночь с 6 на 7 февраля будет сильный мороз. Температура воздуха опустится до -17 градусов, однако днем уже потеплеет.

В воскресный день будет до -10 градусов, а также пройдет небольшой снегопад. Жителей города предупреждают о гололедице. Особенно внимательными должны быть водители на дорогах, так как скользкое покрытие зачастую становится причинами аварий и столкновений. Ожидается ветер с северо-запада и запада от 4 до 9 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидают морозы до -28 градусов. В ближайшее время в регион придет серьезное похолодание. Горожан предупредили о таких погодных изменениях.