Жителей Ленобласти ожидают морозы до -28 градусов

Жителей Ленобласти ожидают морозы до -28 градусов
Сильные морозы в Ленобласти. Фото: Pixabay

В Ленинградскую область придет серьезное похолодание. В ближайшее время жители региона заметят, как столбик термометров опустится до -28 градусов.

Согласно данным прогноза ФГБУ «Северо-Западное УГМС, в воскресенье, 7 февраля, в регионе температура воздуха ночью составит -21 градус, а на дорогах будет уже привычная гололедица. Однако, водителям все равно стоит быть внимательными на трассах, чтобы избежать аварий.

Кроме этого, такая погода продержится в Ленобласти недолго. В понедельник, 8 февраля, местами произойдет небольшое потепление до -16 градусов, а в некоторых уголках региона будет очень холодно. Столбик термометра опустится до непривычных -28 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что над Петербургом заметили «световые столбы». По словам очевидцев, это явление, скорее всего, вызвано кристаллизацией льда в воздухе из-за резкого похолодания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зима ленобласть морозы новости СПб ФГБУ «Северо-Западное УГМС»


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У петербуржца во время обысков обнаружили полицейскую форму
Жителей Ленобласти ожидают морозы до -28 градусов
В Петербурге рэпера Славу КПСС доставили в отдел полиции за участие в протестах
В Шереметьево задержали женщину, которая пошутила про бомбу
Мьянма зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса
Задержанного на митинге петербуржца отпустили сделать вторую прививку от ...
Итальянские СМИ раскритиковали Кокорина после дебюта в серии А
В детскую поликлинику в Московском районе появилось новое оборудование