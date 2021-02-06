Жителей Ленобласти ожидают морозы до -28 градусов

В Ленинградскую область придет серьезное похолодание. В ближайшее время жители региона заметят, как столбик термометров опустится до -28 градусов.

Согласно данным прогноза ФГБУ «Северо-Западное УГМС, в воскресенье, 7 февраля, в регионе температура воздуха ночью составит -21 градус, а на дорогах будет уже привычная гололедица. Однако, водителям все равно стоит быть внимательными на трассах, чтобы избежать аварий.

Кроме этого, такая погода продержится в Ленобласти недолго. В понедельник, 8 февраля, местами произойдет небольшое потепление до -16 градусов, а в некоторых уголках региона будет очень холодно. Столбик термометра опустится до непривычных -28 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что над Петербургом заметили «световые столбы». По словам очевидцев, это явление, скорее всего, вызвано кристаллизацией льда в воздухе из-за резкого похолодания.