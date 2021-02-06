Над Петербургом заметили «световые столбы»

Морозной ночью в небе над Петербургом заметили редкое оптическое явление, которым оказались «световые столбы».

Фотографиями природного явления горожане поделились в субботу, 6 февраля, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Редкое для мегаполиса «световое шоу» наблюдали жители Красносельского района.

По словам очевидцев, это явление, скорее всего, вызвано кристаллизацией льда в воздухе из-за резкого похолодания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей весной жители Петербурга увидели в небе аналогичное явление. Специалисты отмечали, что источником такого света могли быть фонари или другие ярко освещенные городские объекты.