Над Петербургом заметили «световые столбы»

Над Петербургом заметили &#171;световые столбы&#187;
Ночь порадовала петербуржцев «световыми столбами». Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Морозной ночью в небе над Петербургом заметили редкое оптическое явление, которым оказались «световые столбы».

Фотографиями природного явления горожане поделились в субботу, 6 февраля, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Редкое для мегаполиса «световое шоу» наблюдали жители Красносельского района.

По словам очевидцев, это явление, скорее всего, вызвано кристаллизацией льда в воздухе из-за резкого похолодания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей весной жители Петербурга увидели в небе аналогичное явление. Специалисты отмечали, что источником такого света могли быть фонари или другие ярко освещенные городские объекты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
небо новости СПб очевидцы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Белы Куна произошла лобовая авария с пожарной машиной
В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса в мире
Коронавирус в Петербурге подхватили еще 1 248 человек
Судимый мужчина развел пенсионерку с Заневского на 120 тысяч
Над Петербургом заметили «световые столбы»
Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Ленобласти
В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 25 203 человека
Прохожие сообщили о краже в «Магните» на Маршала Казакова