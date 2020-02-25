Жители Петербурга заметили над городом световые столбы

Редкое природное явление довелось наблюдать жителям Северной столицы в предрассветном небе. Петербуржцы запечатлели на фото световые столбы.

Во вторник, 25 февраля, над Санкт-Петербургом можно было увидеть необычное атмосферное явление — световые столбы. Столпы яркого света были заметны в сумеречном утреннем небе. При этом специалисты отмечают, что источником явления могут быть фонари или другие ярко освещенные городские объекты, пишет NevaToday.

Подобный эффект встречается, когда небесные светила, а может быть — и наземные источники света, отражаются на многочисленных ледяных кристалликах, парящих в воздухе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 25 февраля, в Петербурге ожидается значительное похолодание. Температура воздуха опустится до -3 градусов. По прогнозам синоптиков, жителей Северной столицы порадует солнце.