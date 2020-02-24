Во вторник в Петербурге похолодает до минус 3 градусов

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Во вторник, 25 февраля петербуржцев ждет похолодание до минус 3 градусов.

В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что в городе будет облачная погода с прояснениями.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до минус 3 градусов, днем — от плюс 1 до минус 1 градусов.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.