Маск увеличил свое состояние за неделю на 11,5 млрд долларов

Маск увеличил свое состояние за неделю на 11,5 млрд долларов
Илон Маск. Фото: Dan Taylor/Heisenberg Media

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск увеличил за минувшую неделю свои активы. Теперь у бизнесмена стало больше средств на 11,5 млрд долларов.

Об этом стало известно в субботу, 6 февраля. Как сообщает журнал Forbes, общее состояние Илона Маска теперь оценивается примерно в 184,3 млрд долларов. А вот, например, агентство Bloomberg, заявило о других цифрах, которые говорят в пользу бизнесмена, – 203 млрд долларов. Однако точная сумма известна только самому лидеру компаний.

По мнению экспертов, основной доход Илону Маску в ближайшее время приносит капитализация Tesla. Таким образом, в начале 2020 года она составляла менее 100 млрд долларов, а теперь превышает 800 млрд долларов.

Отметим, что на данный момент бизнесмен занимает первое место в рейтинге 10 крупных предпринимателей в мире, которые получили наибольшую прибыль за последнюю неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Илон Маск приступит к испытанию чипов на людях уже в этом году.

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