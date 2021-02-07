Водитель Lada Priora скончался после лобового ДТП с «КамАЗом» на «Коле»

Водитель Lada Priora скончался после лобового ДТП с &#171;КамАЗом&#187; на &#171;Коле&#187;
По факту аварии проводится проверка. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Дорогу не смогли поделить легковушка и большегруз.

Трагическая авария случилась утром субботы, 6 февраля, на 75-м километре трассы «Кола». Lada Priora следовала от поселка Синявино в сторону Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и области, 44-летний водитель выехал на встречную полосу, после чего машина столкнулась с авто «КамАЗ», которым управлял 51-летний мужчина. Причина такого маневра устанавливается.

В результате столкновения водитель легковушки скончался на месте. В настоящее время по факту аварии организована доследственная проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели вынимали пострадавшего из машины после ДТП в Ям-Ижоре.

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"Кола" ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти смертельное ДТП


 

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