Спасатели вынимали пострадавшего из машины после ДТП в Ям-Ижоре

Спасатели вынимали пострадавшего из машины после ДТП в Ям-Ижоре
Водитель попал в ДТП. Фото: pixabay

В деревне Ям-Ижора в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого в машине застрял человек.

Авария случилась в ночь на воскресенье, 7 февраля. К месту дорожного инцидента были высланы шесть спасателей и одна единица спецтехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, прибывшими сотрудниками была произведена деблокировка пострадавшего. Информация о его состоянии выясняется.

Подробности ДТП не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе Mitsubishi разбился о столб, спасатели вытаскивали пострадавших из авто.

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ГУ МЧС России по Ленобласти спасатели Тосненский район ям-ижора


 

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