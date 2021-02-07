Спасатели вынимали пострадавшего из машины после ДТП в Ям-Ижоре

В деревне Ям-Ижора в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого в машине застрял человек.

Авария случилась в ночь на воскресенье, 7 февраля. К месту дорожного инцидента были высланы шесть спасателей и одна единица спецтехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, прибывшими сотрудниками была произведена деблокировка пострадавшего. Информация о его состоянии выясняется.

Подробности ДТП не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе Mitsubishi разбился о столб, спасатели вытаскивали пострадавших из авто.