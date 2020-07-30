В Тосненском районе Mitsubishi разбился о столб, спасатели вытаскивали пострадавших из авто

В Тосненском районе Mitsubishi разбился о столб, спасатели вытаскивали пострадавших из авто
В результате ДТП пострадали два человека в кроссовере. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Легковой автомобиль влетел в фонарную опору.

Дорожный инцидент случился в четверг, 30 июля, на объездной дороге М-10, на 3-4 километре в сторону Москвы.

Как сообщил портал 78.ru, по предварительным данным, водитель за рулем авто марки Mitsubishi не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В машине находился также пассажир. В результате столкновения кроссовер превратился в груду металла.

Один человек был зажат в иномарке. Прибывшие сотрудники МЧС смогли деблокировать пострадавшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоцикл разлетелся на части после ДТП на перекрестке улиц Некрасова и Радищева. По словам свидетелей случившегося, мотоциклист должен был пропустить микроавтобус, но нарушил правила, в результате чего произошло столкновение.

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