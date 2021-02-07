В Петербурге в 2020 году поток туристов упал на 70%

Всего город успели посетить 2.9 миллиона человек.
Санкт-Петербург в 2020 году начали посещать реже, чем в 2019. Если говорить про иностранцев, то их поток упал на 82%, а поток россиян – на 70%. Об этом сообщили в комитете по развитию туризма Северной столицы.
Всего за год город посетили около 2,9 миллионов человек. Только полмиллиона из них — это туристы, приехавшие из других стран. Они успели побывать в Санкт-Петербурге еще до начала пандемии коронавируса и до закрытия границ.
При этом туристы стали больше времени проводить в Северной столицы, а также больше тратить.
«Это является очень важным для нас, так как туризм — это вклад в экономику и возможность аргументировать, что туризм является стратегически важным направлением для развития территории
— отметила Нана Гвичия, глава Комитета по развитию туризма Петербурга.
Многие приезжали в город ради учебы или каких-либо дел.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские туристы смогут полететь в Египет из регионов.