В Польше появятся «комнаты плача» для беременных женщин

В Польше появятся &#171;комнаты плача&#187; для беременных женщин
В Польше запрещены аборты. Фото: Pixabay

Таким образом хотят поддержать женщин после вступления в силу решения о запрете абортов.

Министерство юстиции Польши раздумывает над созданием «комнат плача» для беременных женщин. Такая мысль появилась после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов. Об этом пишет портал Notes from Poland.

Авторы инициативы отмечают, что гражданкам нужно место, где они смогут выплеснуть эмоции. В «комнатах плача» также можно было бы оказывать психологическую и социальную поддержку.

Напоминаем, что в Польше аборты запрещены с 1933 года, но есть исключения. Недавно список причин, по которым можно сделать аборт, стал короче, что вызвало негодование в обществе. Митинг против такого решения проходят по всей стране до сих пор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга будут бороться с абортами для повышения рождаемости.

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