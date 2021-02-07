Петербургский автопром может вернуться к показателям 2019 года

В Северной столице производство автомобилей значительно увеличится. Это позволит промышленности вернуться к показателям 2019 года.

Об этом сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на производителей авто и экспертов в данной сфере. Отмечается, что в 2020 году автозаводы в Петербурге выпустили 32,7 тыс. автомобилей, что на 13% меньше, чем в 2019 году, по данным Петростата.

Однако рост показателей был замечен уже в третьем квартале прошлого года. У покупателей вырос спрос, а также увеличилось количество продаж, которые превысили уровень 2019 года. При этом компенсировать потери за первое полугодие все равно не удалось.

Таким образом, эксперты составили картинку на текущий год. По их мнению, она будет схожа, – потери в первом полугодии и рост во втором. Только в этот раз уже получится перекрыть убытки и вернуться к докоронавирусным показателям 2019 года, несмотря на рост цен в начале года на 1-2%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянам назвали способы выгодной покупки автомобиля.