Россиянам назвали способы выгодной покупки автомобиля

Потенциальный покупатель автомобиля может провести сделку с выгодой. Особенно этого касается тех, у кого не хватает средств на желанную машину.

О выгодных способах покупки рассказал директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, первым делам стоит внимательно изучить тип кредитного предложения. Именно такой вариант может быть самым простым. Связанно это с тем, что банки тратят очень большие ресурсы для расчета выгодных тарифов.

Таким образом, клиент при наличии зарплаты и депозита в конкретной организации, где уже брал деньги взаймы и во время платил, могут дать выгодный кредит. При этом залоговое кредитование всегда дешевле потребительского.

Кроме этого, есть вариант со специальной программой «первый и семейный автомобиль». По мнению директора филиала «АВИЛОН.Hyundai» Дмитрия Макарычева, при такой покупке можно получить скидку в 10% от стоимости авто. Подобные кредиты с государственной поддержкой буту выгоднее, чем любой другой, считает эксперт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автоэксперт спрогнозировал каршеринговый бум в Петербурге.