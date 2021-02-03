Автоэксперт спрогнозировал каршеринговый бум в Петербурге

У каршеринга в ближайшее время скорее всего появится ряд преимуществ, которые обеспечат рост популярных сервисов аренды авто. Фото: pixabay

У каршеринга в ближайшее время скорее всего появится ряд преимуществ, которые обеспечат рост популярных сервисов аренды авто. Фото: pixabay

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов считает, что в ближайшее время на дорогах Северной столицы будет все больше арендованных машин.

В частности, по мнению специалиста, это связано с расширением зоны платной парковки. В течение ближайшего года-полутора лет она распространится на Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы, уверен Попов, и сервисам каршеринга придется договариваться с властями, чтобы парковка в платной зоне входила в тариф, как это уже происходит в Москве.

Кроме того, как отметил эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург», порой каршеринг экономнее собственного авто. Все эти факторы обеспечат повышение спроса на арендованные машины, считает Дмитрий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России изменят требования к фотосъемке автомобилей во время техосмотра.