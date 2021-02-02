Минтранс внесет изменения в требования к фотосъемке автомобилей при техосмотре

Минтранс внесет изменения в требования к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Минтранс изменит требования требования к фотосъемке автомобилей при техосмотре. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Минтранс пересмотрит требования к процедуре фотосъемки автомобиля при техническом осмотре (ТО) и внесет поправки в ведомственный приказ, который вступит в силу с 1 марта.

Как сообщает «Коммерсант», с марта в России водится новое правило, согласно которому фотографии авто должны быть подтверждены координатами системы ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров. По мнению властей, мера поможет избежать случаев, когда техосмотр проводится только » на бумаге». При этом из-за плотной застройки местности и материалов, из которых сделан пункт техосмотра, может исказиться спутниковый сигнал. Это может увеличить погрешность.

В январе эту ситуацию обсудили на совещании в Минэкономики. Было заявлено о необходимости внести правки в приказ ведомства. В частности, в документе увеличат допустимую погрешность. Будет приниматься новый приказ, который, предположительно, вступит в силу 1 сентября, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России вступили новые правила автотюнинга с 1 февраля.

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