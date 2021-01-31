В России вступили новые правила автотюнинга с 1 февраля

В России вступили новые правила автотюнинга с 1 февраля
Водителей ждут новые правила. Фото: pixabay

Новые ужесточенные правила регистрации тюнинга автомобилей начали действовать в России с 1 февраля. Ранее правительство утвердило документ, по которому произошли изменения.

Нововведение подразумевает для водителей запись в специальном реестре. Кроме этого, ГИБДД будет требовать провести техническую экспертизу транспортного средства. Для этого автолюбителям придется дважды посетить специальную лабораторию.

Таким образом, водитель сначала должен будет получить предварительное заключение о том, какие изменения можно вносить в конструкцию машины, а затем нужно будет показаться после тюнинга. Сотрудники будут фиксировать данные результаты. После этого владельцев авто ждет техосмотр и повторное обращение в ГИБДД.

Новые правила утвердили в апреле 2019 года. Власти объяснили изменения тем, что теперь модификация автомобилей станет «прозрачной и понятной».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российским автомобилистам запретят ездить на летней резине зимой.

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