Российским автомобилистам запретят ездить на летней резине зимой

Российским автомобилистам запретят ездить на летней резине зимой
Новые правила также запрещают использование автомобиля, если предусмотренные изготовителем аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб неисправны. Фото: pixabay

Министерство внутренних дел (МВД) РФ с 1 июня планирует обновить запреты на использование транспортных средств.

В частности, автомобилистам могут запретить ездить на резине не по сезону, то есть, кататься на летней резине зимой и наоборот. Кроме того, зимние шины должны быть в обязательном порядке установлены на всех колесах. Также оговаривается размер колес — только тот, что предусмотрен производителем.

В автомобилях, которые заправляются газом, каждый баллон должен иметь четко нанесенный серийный номер и обозначен и соответствующий паспорт, оформленный изготовителем. При замене газового оборудования во время ремонта, необходимо закрепить эту информацию в документах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге расширили перечень улиц, на которых разрешено передвижение грузовиков тяжелее 8 тонн.

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