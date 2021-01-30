Российским автомобилистам запретят ездить на летней резине зимой

Новые правила также запрещают использование автомобиля, если предусмотренные изготовителем аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб неисправны. Фото: pixabay

Новые правила также запрещают использование автомобиля, если предусмотренные изготовителем аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб неисправны. Фото: pixabay

Министерство внутренних дел (МВД) РФ с 1 июня планирует обновить запреты на использование транспортных средств.

В частности, автомобилистам могут запретить ездить на резине не по сезону, то есть, кататься на летней резине зимой и наоборот. Кроме того, зимние шины должны быть в обязательном порядке установлены на всех колесах. Также оговаривается размер колес — только тот, что предусмотрен производителем.

В автомобилях, которые заправляются газом, каждый баллон должен иметь четко нанесенный серийный номер и обозначен и соответствующий паспорт, оформленный изготовителем. При замене газового оборудования во время ремонта, необходимо закрепить эту информацию в документах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге расширили перечень улиц, на которых разрешено передвижение грузовиков тяжелее 8 тонн.