В Петербурге расширили перечень улиц, по которым разрешено ездить грузовикам тяжелее 8 тонн

Власти Северной столицы расширили грузовой каркас города — список улиц, по которым разрешен проезд большегрузов тяжелее 8 тонн пополнился на 25 наименований.

Как объяснили в пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, это поможет стабилизировать и распределить нагрузку на городские улицы и снизит транзит грузовиков в жилых кварталах. В будущем, как надеются специалисты, эти изменения приведут к уменьшению количества пробок и аварий.

Для проезда вне грузового каркаса водители должны оформить специальный пропуск. При этом в комитете отмечают, что пропуска, полученные до вступления в силу новых правил, будут действительны до срока их окончания. Взвешивание большегрузов проходит на Московском шоссе, 17А, Выборгском шоссе, 372А и в передвижных пунктах весового контроля. Превышение веса может караться штрафом до 500 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле станции метро «Проспект Ветеранов» открылась перехватывающая парковка.