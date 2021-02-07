Питание для школьников и плановая работа клиник: Беглов подвел итоги рабочей недели

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги первой рабочей недели в феврале. Наиболее значимые события парламентарий обсудил с горожанами в интернете.

Итоги минувших 7 дней появились на странице Александр Беглова в социальной сети «ВКонтакте». В первую очередь политик напомнил о переходе стационаров к плановой работе. По словам парламентария, клиники прошли дезинфекцию согласно требованиям Роспотребнадзора.

«Первыми неинфекционных пациентов примут Мариинская больница, нейрохирургический институт имени профессора Поленова и Детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова», – говорится в сообщении Беглова.

Кроме этого, глава города заявил об обеспечении всех школьников младших классов горячим питанием. По словам градоначальника, данное распоряжение президента РФ Владимира Путина было выполнено на два года раньше срока.

Также политик отметил ученых, которые получили грант в 126 млн рублей на создание оборудование для Арктики. Специалисты создадут камеру для съемок в сложных погодных условиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Беглов оценил технологию «теплый чердак» в Московском районе.