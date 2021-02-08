В Госдуме оценили идею ужесточить контроль за арендой жилья

В Госдуме оценили идею ужесточить контроль за арендой жилья
Депутат прокомментировал инициативу. Фото: pixabay.com

Министерство строительства ЖКХ выдвинуло инициативу об ужесточении контроля за арендой жилья. Председатель Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев оценил данное предложение.

Своим мнением чиновник поделился с «Российской газетой». По словам Николая Николаева, для начала нужно понять потребности россиян, а уже потом принимать решения.

«Я не склонен считать, что доходы и объемы рынка аренды нужно ставить под контроль или кошмарить наших граждан. Реальная задача – это понять потребность в арендном жилье», – заявил депутат.

Таким образом, чиновник призвал обсуждать данный вопрос, так как в России в настоящее время не защищены ни арендодатель, ни арендатор. Кроме этого, он добавил, что власти могут не знать всего, что происходит на рынке недвижимости в стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минстрой планирует усилить контроль за сдачей жилья в аренду.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аренда жилья Госдума жкх законопроект


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме оценили идею ужесточить контроль за арендой жилья
Названы причины инфаркта в молодом возрасте
Дети силовиков получат льготы при поступлении в вузы
В школах Приамурья отменили занятия из-за сообщений о минировании
Названы категории граждан, которые получат повышенную пенсию в феврале
Названы регионы России по доступности бензина
В ВОЗ опровергли слухи о том, что вакцинация может привести к бесплодию
Спасатели достали из воды двух человек на канале Грибоедова