В Госдуме оценили идею ужесточить контроль за арендой жилья

Министерство строительства ЖКХ выдвинуло инициативу об ужесточении контроля за арендой жилья. Председатель Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев оценил данное предложение.
Своим мнением чиновник поделился с «Российской газетой». По словам Николая Николаева, для начала нужно понять потребности россиян, а уже потом принимать решения.
«Я не склонен считать, что доходы и объемы рынка аренды нужно ставить под контроль или кошмарить наших граждан. Реальная задача – это понять потребность в арендном жилье», – заявил депутат.
Таким образом, чиновник призвал обсуждать данный вопрос, так как в России в настоящее время не защищены ни арендодатель, ни арендатор. Кроме этого, он добавил, что власти могут не знать всего, что происходит на рынке недвижимости в стране.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минстрой планирует усилить контроль за сдачей жилья в аренду.