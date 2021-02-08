Levi’s: от джинсов для золотоискателей до современных экологических стандартов

Джинсы Levi’s — одежда с историей, и если уж тратиться на брендовые вещи, то на такие. Компания Levi Strauss & Co была основана в 1853 году и начиналась она с брюк из прочной ткани для золотоискателей. Сначала это была парусина, потом более мягкая и комфортная к телу крашенная саржа. За слово «деним» тоже стоит поблагодарить Ливай Штраусса, который для пошива легендарных джинсов начал использовать ткань «Serge de Nime». Даже те самые металлические заклепки, которыми закрепляют карманы брюк для долгой службы, имеют отношение к Levi Strauss & Co.

Долгое время Levi Strauss & Co ориентировалась на мужчин — представителей рабочего класса. Но несколько десятилетий спустя этот вид одежды стали выпускать в более женственном виде и для прекрасной половины человечества, позиционировать джинсы как повседневный и удобный предмет гардероба. По мере того, как росла покупательская способность американцев, у прародителя джинсов появились конкуренты. Чтобы выделить свой продукт из массы, компания начала пришивать на задний карман красную бирку с названием бренда, которая до сих пор остается знаком подлинности.

Сегодня Levi’s не ограничивается джинсами. На https://hoolly.ru/brands/levis представлены жилеты и шорты, поло и боди, худи и свитшоты, верхняя одежда. В современном мире компания делает ставку на экологичность всех этапов производства. Например, коллекция LEVI’S® WellThread™ производится с минимальным использованием воды (от выращивания сырья до обработки готовых изделий) на фабриках с благоприятными условиями труда и с применением восстановленных материалов. Также здесь делают акцент на долгий срок службы одежды и выступают за разумное потребление, чтобы вещи как можно реже отправлялись на свалку.

Для потребителя выбор с пользу джинсов Levi’s означает прекрасную посадку, разнообразие фасонов и оттенков, широкий размерный ряд, практичный подход к моде. Только женская коллекция джинсов включает около ста моделей от High Super Skinny до Ribcage Straight Ankle. До сих пор компания выпускает в разном исполнении свою легендарную модель 501. Это были первые брюки с застежкой на пяти металлических пуговицах, и сегодня они считаются настоящей американской классикой. Модель 501 стала первой в линейке «нумерованных» джинсов Levi’s — ей больше 140 лет. Джинсы 501 Women появились значительно позже и отличались от мужского варианта более широким поясом. С джинсами 501 связаны имена Марлона Брандо, Элвиса Пресли, Мэрилин Монро.