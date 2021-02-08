Цены на электричество в России выросли до пятилетнего максимума

Цены на электричество в России выросли до пятилетнего максимума
Снижение спроса привело к распределению общего платежа на меньшее число потребителей. Фото: pixabay

Стоимость электроэнергии в России поднялась до максимума за последние пять лет. При этом зафиксировано падение спроса до рекордно низкого за последние 10 лет показателя.

Об этом сообщает «Коммерсант». Стало известно, что рост цен на электричество произошел из-за обязательных рыночных надбавок, в которые входят платежи за строительство электростанций. В 2020 году общий платеж вырос из-за ввода ряда энергоблоков. Причем снижение спроса привело к распределению общего платежа на меньшее число потребителей, что и стало причиной подорожания электроэнергии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о возвращении штрафов за неуплату услуг ЖКХ. С 2021 года в России завершилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКХ, пени и штрафы начали начисляться с 1 января.

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Цены на электричество в России выросли до пятилетнего максимума