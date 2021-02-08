Больше всего пенсионеров, которые хотят работать, оказалось в Петербурге

Больше всего пенсионеров, которые хотят работать, оказалось в Петербурге
Количество пенсионеров, которые хотят продолжать работать по специальности, во всех мегаполисах превышает 55%. Фото: pixabay

Больше всего активных пенсионеров, которые собираются продолжать работать на пенсии, насчитали в Петербурге. Здесь пенсионерки составляют 8% от всех ищущих работу женщин старше 18 лет, а мужчины-пенсионеры — 7% об общего числа соискателей мужского пола.

Согласно исследованию SuperJob, количество пенсионеров, которые хотят продолжать работать по специальности, во всех мегаполисах превышает 55%. В Петербурге по своей специальности ищут работу 79% пенсионерок и 91% пенсионеров.

Чаще мужчины претендуют на руководящие должности, а женщины — на позиции бухгалтеров и администраторов. Большинство пенсионеров-женщин в Северной столице претендуют на зарплату в 50 тысяч рублей, а мужчин — 65 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каждому пятому петербуржцу не хватает зарплаты на основные нужды.

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