Познер назвал лучшую для жизни страну

Он отметил, что ему важно, сколько ему платят в том или ином государства.

Телеведущий Владимир Познер рассказал, в какой стране ему лучше всего живется. Он ответил на соответствующий вопрос на своем сайте «Познер Online». Читатель спросил, где Познеру больше нравится: в США, Франции или России? Телеведущий задумался о доходах в разных странах и выбрал Францию.

«Где больше денег платят? Вот мне лучше всего живется во Франции»,

— отметил он.

Познер добавил, что именно в Париже чувствует себя как дома. При этом телеведущий не может советовать Францию всем, так как язык сложный, а французы – специфичные люди. Про себя Познер говорит, что он «парижский нью-йорковец. Нью-Йоркский парижанин».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Познер заявил об ударе по «лучшей стране в мире». Журналист считает, что сейчас американскую демократию нельзя преподнести как образец.