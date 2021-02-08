Екатерина Андреева приехала в Репино укреплять здоровье

Екатерина Андреева приехала в Репино укреплять здоровье
Екатерина Андреева запечатлелась в тулупе на меху. Фото: скриншот Instagram

Известная телеведущая Екатерина Андреева приехала поправлять здоровье на Финский залив.

Ведущая программы «Время» призналась на своей страничке в Instagram, что «влюбилась в бани в Репино». Она отметила, что такие процедуры «иммунитет укрепляют, дух закаляют, негу приносят, токсины выводят, расслабление мышцам дают, ароматами наполняют».

Разгоряченная после парной телезвезда позировала на фоне вязанок дров в тулупе на меху. В комментариях под фото подписчики отметили, что ведущая прекрасно выглядит.

«Кажется, я куплю такой тулупчик. Очень он мне понравился», — написала Екатерина Андреева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Екатерина Андреева по звездам предсказала дату окончания пандемии.

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екатерина андреева инстаграм репино


 

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