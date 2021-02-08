На Финском заливе нашли замерзшую во льду морскую мину

На Финском заливе нашли вмерзший в лед снаряд времен Великой Отечественной войны. На такую находку наткнулся скайсерфер.

Мужчина сразу рассказал о найденной морской мине в МЧС. Боеприпас долгое время находился под водой, его удерживал якорь. Со временем крепление ослабло, в результате чего снаряд всплыл на поверхность.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, прибывшие специалисты увезли мину на полигон.

Боеприпас успешно обезврежен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что взрывотехники обезвредили минометную мину, найденную у Лиговского путепровода.