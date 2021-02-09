В Петербурге в 2020-м умерли более 72 тысяч человек

Росстат поделился данными о «естественном движении населения» в стране за январь — декабрь прошлого года. За 12 месяцев коронавирусной пандемии в Петербурге рекордно увеличилось количество смертей.

По данным отчета, в 2020 году в Северной столице зарегистрировали 72 тыс. 750 смертей. Для сравнения, годом ранее умерло 59 тыс. 192. Получается, что за год смертность в городе выросла почти на 23%. При этом родившихся насчитывалось 55 тыс. 439 человек, что на 6% меньше, чем в 2019-м, когда родились 58 тыс. 997 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 17 тыс. 311 человек, тогда как год назад говорилось о 195 людях. В последний месяц 2020 года в Петербурге умерли 3 097 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь.