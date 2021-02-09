Пушков посмеялся над словами Зеленского о «Спутнике V»

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского закупать антиковидную вакцину «Спутник V» российского производства.

Сенатор написал в своем Telegram-канале, что Зеленский не разбирается ни в чем, кроме юмора, а его заявления о российском препарате попросту «смехотворны». Также Пушков заявил, что глава Украины «политически близорук» и задался вопросом о том, что Зеленский будет делать, когда вакцина будет одобрена Евросоюзом. По его мнению, в таком случае президент будет вынужден «срочно признавать» эффективность препарата.

Ранее украинский президент заявил, что Киев не будет закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств его эффективности. По его мнению, граждане Украины — «это точно не кролики». это точно не кролики».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленского обвинили в проведении вечеринки в разгар ковид-карантина.