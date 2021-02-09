Массовая авария с участием грузовиков парализовала движение по Московскому шоссе

Массовая авария с участием грузовиков парализовала движение по Московскому шоссе
Массовое ДТП на Московском шоссе собрало пробку. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Пушкинском районе Петербурга автомобили стоят в серьезной пробке из-за массового ДТП на Московском шоссе.

Очевидцы сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что на Московском шоссе у автозаправки «Татнефть» сегодня столкнулись четыре машины — две легковушки, грузовик и фура. Автомобили ехали по одной полосе друг за другом и, судя по всему, не соблюдая дистанцию.

В результате аварии отечественная легковушка, ехавшая второй, вылетела на вторую полосу, полностью заблокировав движение по шоссе. Другим участникам движения приходится объезжать место ДТП по обочине. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», авария собрала пробку длиной в 3,5 километра в противоположную от Шушар сторону.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Шевроле» разбился в лобовом ДТП с грузовиком на Южном полукольце.

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