Водитель «Шевроле» разбился в лобовом ДТП с грузовиком на Южном полукольце

Водитель &#171;Шевроле&#187; разбился в лобовом ДТП с грузовиком на Южном полукольце
Спасатели деблокировали тело из разбитого автомобиля. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области 9 февраля произошла автомобильная авария, в которой погиб водитель «Шевроле». Машина на полной скорости влетела во встречный грузовик.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, все произошло на 13-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Кировском районе. Там автомобиль «Шевроле» врезался в грузовик «МАН», который ехал ему навстречу.

В результате лобового ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его автомобиль буквально смяло после столкновения. Тело из машины пришлось доставать спасателям поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лобовое ДТП парализовало движение на Рябовском шоссе, есть пострадавшие. Разъехаться не смогли две иномарки.

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