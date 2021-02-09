Жириновский раскритиковал Зеленского, который усомнился в качестве «Спутник V»

Политик заявил, что после такого президент Украины не получит даже пустых ампул от препарата.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский бурно отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости. Он назвал высказывание политика глупостью и не понимает, как такого человека могли выбрать главой государства.

Жириновский убежден, что «весь мир хочет нашу вакцину». Он понимает, что любые лекарства не помогают на сто процентов и ему не ясно, почему для Зеленского это не очевидно.

«Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?»

— добавил российский политик.

Напоминаем, что Зеленский заявил, что в Украине российский препарат использовать не будут, так как нет официальных доказательств его эффективности и безопасности. Он подчеркнул, что украинцы – не кролики для экспериментов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пушков посмеялся над словами Зеленского о «Спутнике V».