Петербуржец за год добежал до космодрома Восточный, преодолев более 8,3 тысяч км

Петербуржец за год добежал до космодрома Восточный, преодолев более 8,3 тысяч км
Спортсмен намерен добежать до Владивостока. Фото: скриншот Вконтакте / Максим Егоров

Спортсмен планирует пробежать в общей сложности 10 тысяч километров, чтобы финишировать во Владивостоке.

Житель Санкт-Петербурга Максим Егоров рассказала, что за год смог пробежать 8,3 тысячи километров и достичь космодрома Восточный в Амурской области. На этом спортсмен не планирует останавливаться: он хочет преодолеть расстояние в 10 тысяч километров и финишировать во Владивостоке, о чем пишет ТАСС.

Егоров заявил, что главное ничего не боятся. Он начал свой забег в Санкт-Петербурге и сейчас находится в городе Циолковский. Спортсмен отметил, что часто слышал о цифре 10 и ему показалось, что в ней «что-то есть».

Спортсмену 30 лет, он занимается спортом с пятого класса. Несколько лет назад он пробежал свой первый марафон, а сейчас готов покорять новые вершины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала.

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