На Софийской после ДТП сломано ограждение

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, в результате инцидента все остались живы.

В Санкт-Петербурге сегодня, 9 февраля, произошла жесткая авария, в результате которой было сломано ограждение. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Софийской улице у дома номер 60. Там столкнулись два автомобиля, один из которых наехал на ограждение и сломал его. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая авария с участием грузовиков парализовала движение по Московскому шоссе. По данным сервиса «Яндекс.Карты», авария собрала пробку длиной в 3,5 километра в противоположную от Шушар сторону.