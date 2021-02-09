В Петербурге планируют открывать фуд-корты

В Петербурге планируют открывать фуд-корты
В Петербурге фуд-корты не работают уже несколько месяцев. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Точки общепита могут заработать в ближайшее время.

Вице-губернатор Евгений Елин сегодня, 9 февраля, рассказал, что в Санкт-Петербурге планируется открытие фуд-кортов. Это может произойти в ближайшее время, пишет «Петербургский дневник».

Елин рассказал, что власти уже готовят распоряжение, предусматривающее открытие фуд-кортов, а также увеличения разрешенного числа посетителей для театров. Он отметил, что окончательное решение примут после того, как его одобрят сотрудники Роспотребнадзора.

Напоминаем, что в начале февраля некоторые ограничения были ослаблены, петербуржцы постепенно возвращаются к привычному образу жизни. Несмотря на это, масочный режим продлили и власти требуют соблюдения мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки в Петербурге нашли 61 случай смерти от COVID-19. Отметим, что накануне стало известно о 41 смерти, что на 20 меньше.

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