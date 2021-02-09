За сутки в Петербурге нашли 61 случай смерти от COVID-19

Во вторник, 9 февраля, оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в статистику смертности от новой инфекции в Петербурге вошел еще 61 случай.

Отметим, что накануне стало известно о 41 смерти, что на 20 меньше.

Сегодня Северная столица находится на втором месте по России суточной смертности от COVID-19. Город обгоняет лишь Москва, где за сутки жертвами ковида стали 73 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Следом идет Московская область с 42 летальными исходами.

В общей сложности за время пандемии от коронавируса умерли 10 183 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус убил 77 598 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19.