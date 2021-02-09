В Петербурге в 2020 году раскрыли 144 убийства

В 2020 году не раскрыли только пять убийств. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В 2020 году не раскрыли только пять убийств. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Только пять убийств остаются до сих пор не раскрытыми.

В Санкт-Петербурге следователи раскрыли 144 убийства из 149 совершенных. Пять преступников пока что ходят на свободе. Об этом рассказал руководитель ГСУ Следственного комитета РФ по городу Александр Клаус в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

Клаус отметил, что сотрудники правоохранительных органов в первую очередь делали все, чтобы раскрыть особо тяжкие преступления против личности.

«Это преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности граждан. Работы хватало, конечно»,

— отметил Клаус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в попытке заказать убийство. Гражданин якобы искал исполнителя, который согласился бы совершить преступление за деньги.