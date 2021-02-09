Инфекционист призвал не расслабляться после прививки от COVID-19

Врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков объяснил, что, хотя люди, привившиеся от COVID-19, обезопасили себя, они все еще могут представлять угрозу для окружающих.

Как рассказал специалист в интервью радио Sputnik, риск заражения остается даже после вакцинации, однако он небольшой, и болезнь будет протекать в легкой форме. Но при этом человек может оставаться источником инфекции и быть опасным для окружающих: своих домашних или восприимчивых к коронавирусу людей, которые еще не переболели.

Также, отмечает Тимаков, нельзя исключать сценарий, при котором человек привился, находясь в инкубационном периоде. Он может заболеть, но быть уверенным, что плохое самочувствие — просто реакция на вакцину. Главное, подчеркивает врач, не скрывать от медиков свои ощущения после инъекции — это поможет своевременно спасти жизнь и здоровье как пациенту, так и другим людям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может стать причиной ухудшения слуха.