Врач предупредил россиян о риске ухудшения слуха из-за коронавируса

Врач предупредил россиян о риске ухудшения слуха из-за коронавируса
"Рассчитывать на самовыздоровление, то есть "поболело и прошло", как при насморке, не стоит", - отметил врач. Фото: pixabay

Если воспалительные процессы, провоцируемые в организме коронавирусной инфекцией, достигнут слуховой трубы, это может обернуться для зараженного частичной потерей слуха.

О еще одном опасном последствии COVID-19 рассказал врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik. Специалист отметил, что ухудшение слуха может наступить не только из-за воспалительного процесса, но и в случае воздействия коронавируса на нервные окончания.

Под удар попадают, в том числе, волосковые клетки слухового нерва, из-за чего впоследствии развивается неврит слухового нерва, приводящий к постепенному снижению слуха. Если пациент, перенесший COVID-19, чувствует изменения в остроте слуха или боль, подчеркивает Зайцев, нужно срочно обратиться к врачу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологии в организме.

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COVID-19 отоларинголог побочные эффекты слух


 

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