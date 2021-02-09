Смольный закупил 45 машин, которые будут бесплатно возить на томографию петербуржцев с COVID

Вызвать бесплатную машину может лечащий врач или врач центра, где проводят КТ. Фото: pixabay

Вызвать бесплатную машину может лечащий врач или врач центра, где проводят КТ. Фото: pixabay

Власти Северной столицы закупили санитарные машины, которые уже с 9 февраля бесплатно отвозят на компьютерную томографию горожан с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Для этих целей закупили 45 автомобилей марки «Лада Ларгус», о чем сегодня, 9 февраля, рассказывает пресс-служба петербургского комитета по здравоохранению. Все машины распределены по районам, а их салоны оборудованы специальными перегородками, благодаря чему водитель не контактирует с пациентом.

Вызвать санитарное «такси» может лечащий врач, в случае выдачи направления на КТ, либо непосредственно врач центра компьютерной томографии. Бесплатное такси, ранее занимавшееся предоставлением таких услуг, завершило свою деятельность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обеспечили бесплатными горячими обедами всех учащихся начальной школы.