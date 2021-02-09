Смольный закупил 45 машин, которые будут бесплатно возить на томографию петербуржцев с COVID

Смольный закупил 45 машин, которые будут бесплатно возить на томографию петербуржцев с COVID
Вызвать бесплатную машину может лечащий врач или врач центра, где проводят КТ. Фото: pixabay

Власти Северной столицы закупили санитарные машины, которые уже с 9 февраля бесплатно отвозят на компьютерную томографию горожан с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Для этих целей закупили 45 автомобилей марки «Лада Ларгус», о чем сегодня, 9 февраля, рассказывает пресс-служба петербургского комитета по здравоохранению. Все машины распределены по районам, а их салоны оборудованы специальными перегородками, благодаря чему водитель не контактирует с пациентом.

Вызвать санитарное «такси» может лечащий врач, в случае выдачи направления на КТ, либо непосредственно врач центра компьютерной томографии. Бесплатное такси, ранее занимавшееся предоставлением таких услуг, завершило свою деятельность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обеспечили бесплатными горячими обедами всех учащихся начальной школы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 здоровье комздрав компьютерная томография новости СПб санитарные машины Смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава дипломатии ЕС Боррель намерен предложить новые антироссийские санкции
Смольный закупил 45 машин, которые будут бесплатно возить на томографию ...
Инфекционист призвал не расслабляться после прививки от COVID-19
«Яндекс» может запустить собственный сервис безналичной оплаты
Врач предупредил россиян о риске ухудшения слуха из-за коронавируса
Петербургский судья, сын которого застрелил друга, будет привлечен к ...
В Петербурге за год отремонтируют 60 дорог вместо 940 из-за недостатка денег
В колпинской школе №588 загорелся кабинет директора