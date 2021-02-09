В Самаре две 12-летние школьницы погибли, упав с 16-го этажа

В Самаре две 12-летние школьницы погибли, упав с 16-го этажа
Фото: pixabay

Во вторник, 9 февраля, в городе Самара две 12-летние школьницы погибли, упав с 16-го этажа многоквартирного дома на Киевской улице.

Областная прокуратура уже инициировала доследственную проверку по факту трагического инцидента. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют, что могло стать причиной гибели девочек. Пока известно лишь, что девочки были одноклассницами, обе учились на «отлично» и в злополучный день присутствовали на всех уроках.

Прокуратура разберется, какими были отношения в семьях школьниц и среди одноклассников, а также проверит работу профилактических органов. По итогам этих действий будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский судья, отец мальчика, в марте прошлого года нечаянно застрелившего своего друга, будет привлечен к уголовной ответственности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гибель школьниц несчастный случай падение с высоты самара


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Самаре две 12-летние школьницы погибли, упав с 16-го этажа
Доктор Мясников предупредил об опасности популярного лекарства
В России ожидают резкого роста цен на жилье после отмены льготной ипотеки
В Госдуме предложили повысить штрафы за нарушения на митингах
Число амбулаторных COVID-пациентов в Петербурге за неделю снизилось на 13%
Онлайн-продажи еды в России за 2020 год выросли втрое
Глава дипломатии ЕС Боррель намерен предложить новые антироссийские санкции
Смольный закупил 45 машин, которые будут бесплатно возить на томографию ...