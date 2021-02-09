В Самаре две 12-летние школьницы погибли, упав с 16-го этажа

Во вторник, 9 февраля, в городе Самара две 12-летние школьницы погибли, упав с 16-го этажа многоквартирного дома на Киевской улице.

Областная прокуратура уже инициировала доследственную проверку по факту трагического инцидента. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют, что могло стать причиной гибели девочек. Пока известно лишь, что девочки были одноклассницами, обе учились на «отлично» и в злополучный день присутствовали на всех уроках.

Прокуратура разберется, какими были отношения в семьях школьниц и среди одноклассников, а также проверит работу профилактических органов. По итогам этих действий будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский судья, отец мальчика, в марте прошлого года нечаянно застрелившего своего друга, будет привлечен к уголовной ответственности.