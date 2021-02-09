Петербургский судья, сын которого застрелил друга, будет привлечен к уголовной ответственности

Петербургский судья, сын которого застрелил друга, будет привлечен к уголовной ответственности
Поскольку отец мальчика является действующим судьей, на возбуждение дела понадобилось согласие ВККС. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу получило разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи — несовершеннолетний сын мужчины застрелил своего друга из огнестрельного оружия отца.

Судье Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталию Саяпину предъявлено обвинение в небрежном хранении оружия, приведшему к смерти человека. Санкции данной статьи предусматривают штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 1 года.

Напомним, что трагический инцидент произошел в марте 2020 года в одном из домов по улице Ижорского батальона в Колпино. Подросток пригласил домой друга, а впоследствии его 14-летний товарищ умер, получив выстрел в голову. Виновник происшествия вынес тело мальчика на лестничную клетку и сбежал. Как выяснилось позже, когда ребенка нашли, он совершил преступление по неосторожности. Ответственность по статье «Причинение смерти по неосторожности», при этом, наступает с 16 лет — началось разбирательство в отношении его отца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан мужчина, который возможно накормил ребенка детской смесью с наркотическим веществом.

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