В США начался процесс импичмента Трампа

Во вторник, 9 февраля, в верхней палате Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) начался процесс по импичменту бывшего главы государства Дональда Трампа. Заседание транслирует NBC News на YouTube.

Сначала участники процедуры провели голосование по резолюции с договоренностями, касающимися формата проведения импичмента. 89 сенаторов поддержали документ, 11 выступили против. Кроме того, членам Конгресса продемонстрировали видеоролик с событиями 6 января, когда сторонники Трампа захватили здание Капитолия.

Обвинители и адвокаты выступят со своими речами, после чего в течение 16 часов (импичмент разделен на два дня) каждая из сторон получит возможность изложить свои доводы. Также сенаторы имеют четыре часа на вопросы юристам и обвинителям, а еще четыре часа предоставлены сторонам для заключительных выступлений. Напомним, что решение об импичменте было принято после беспорядков в Вашингтоне. Они начались после того, как Трамп возмутился тем, что ему придётся покинуть пост президента США.