Украинская оппозиция готовится к процедуре импичмента Зеленского

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) готова начать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил сопредседатель фракции в Верховной раде Вадим Рабинович. По его словам, поводом для импичмента стали санкции, которые президент ввел против оппозиционных телеканалов. Депутат отметил, что Зеленский таким образом «поиздевался над избирателями и страной».

Рабинович заявил, что глава государства «ударил в сердце демократии и свободу слова». Он считает, что теперь существование демократии на Украине находится под угрозой. Депутат добавил, что в ближайшее время состоится чрезвычайный съезд партии, на котором будут определены дальнейшие шаги.

«Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей», — заявил Рабинович.

Накануне Зеленский ввел санкции против трех телеканалов и их владельца — депутата фракции ОПЗЖ Тараса Козака. Все телеканалы прекратили вещание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский заявил, что беспорядки в Вашингтоне были сильным ударом по демократии США.