В Петербурге коронавирус убил еще 54 человека

В среду, 10 февраля, оперштаб по борьбе с новым вирусом сообщил, что в статистику смертности от коронавируса в Петербурге попали еще 54 пациента. Отметим, что накануне стало известно о 61 смерти, что на пять больше.

Северная столица сохраняет за собой второе место среди российских регионов по смертности от COVID-19, зафиксированной за сутки. Город обгоняет лишь Москва, где жертвами ковида стали еще 68 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Следом идет Московская область с 35 летальными исходами.

В общей сложности за время пандемии от коронавируса умерли 10 237 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус убил уже 78 134 человек.

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