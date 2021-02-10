Руководителя штабов Навального объявили в межгосударственный розыск

Руководитель сети региональных штабов политика Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. Суд принял ходатайство следствия о заочном аресте.

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирину Софинскую, сторонника Навального обвиняют в призыве подростков на незаконные акции протеста, которые прошли 23 и 31 января. За это Леониду Волкову грозит до трех лет лишения свободы.

Таким образом, следователь просит арестовать его на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Напомним, что незаконные акции прошли в крупных городах России 23 и 31 января в поддержку политика Алексея Навального, которого задержали после прилета в Москву из Берлина, где он лечился от возможного отравления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд отправил Навального на 3,5 года в колонию по делу «Ив Роше».