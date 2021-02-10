«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие

Цифровое подразделение холдинговой компании USM «ЮэСэМ Телеком» и национальный российский оператор цифровых возможностей «МегаФон» создают Digital Holding — совместное предприятие, призванное стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка. Неотъемлемой частью грандиозного проекта также станут узбекские оператор сотовой связи Ucell и активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Чтобы войти в совместное предприятие, «ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создали компанию «Диджитал Инвест», доли в которой распределились поровну. В новом проекте доля «Диджитал Инвест» составит 51%, АУГА – 49%.

Сделку заключат в течение 2021 года. Digital Holding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Узбекистане и повышения их качества, а также внедрении передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности, хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

«Создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как МегаФона, так и «ЮэСэМ Телекома», строящего технологического лидера на пространстве СНГ и Восточной Европы, — говорит генеральный директор «ЮэСэМ Телеком» Иван Стрешинский. — Мы уверены, что многолетняя экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у МегаФона, ЦРПТ и «ИКС Холдинга», поможет развить в Узбекистане крупнейшего отраслевого игрока».

По мнению генерального директора Мегафона Геворка Вермишяна, с точки зрения потребления цифровых услуг Узбекистан — один из самых перспективных рынков СНГ, который за последние 10 лет показал более чем трехкратный рост абонентов сотовой связи, но при этом ещё далек от насыщения. «Мы не планируем серьезных структурных изменений внутри Ucell в 2021 году, а, скорее, сфокусируемся на поиске синергий и внедрении лучших реализуемых практик в Ucell для роста его бизнеса», — сказал он.

В свою очередь советник премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров уверен, что создание нового совместного предприятия придаст новый импульс стремительно развивающемуся в последние годы рынку цифровых услуг Узбекистана и откроет новые возможности для Ucell и его абонентов.

Для справки:

«ИКС Холдинг» – российская многопрофильная ИТ-группа, в которую входит 30 компаний, объединенных в пять субхолдингов, – YADRO, Nexign, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост». Приоритетные направления деятельности «ИКС Холдинга» – цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн и искусственный интеллект. Холдинг — крупнейший поставщик ИТ для операторов связи и входит в Топ-3 крупнейших ИТ-разработчиков России.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект USM (50%), ГК Ростех (25%) и «Элвис-Плюс групп» (25%), созданный для реализации масштабных проектов в цифровой экономике.