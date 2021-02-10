Власти Петербурга выплатят по 24 тыс. рублей лучшим дружинникам

В Смольном выбрали 50 лучших дружинников, которую получат премии от Правительства города. Размер выплат составит 24 тыс. рублей.

Как сообщают в Смольном, на премии могут рассчитывать те, кто регулярно дежурил, активно проводил профилактику правонарушений и отличился в охране общественного порядка.

«Сегодня в Санкт-Петербурге более трех тысяч народных дружинников, которые занимаются общественно-значимой деятельностью во благо Северной столицы и её жителей. Мы будем и дальше развивать систему поддержки добровольчества в правоохранительной сфере», – заявила председатель комитета по вопросам законности Ольга Аришина.

Отметим, что на комиссии рассмотрели все пакеты предоставленных документов и определили 50 самых активных дружинников по итогам 2020 года. Каждый из них получит по 24 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Макаров назвал зарплаты депутатов ЗакСа Петербурга.